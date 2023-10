Costacurta: “Il Milan ha dimostrato che può andare a Napoli a fare la gara”

L’ex rossonero Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport dopo il ko del Milan a Parigi: “Sarebbe meglio per il Milan avere per la prossima partita una squadra più debole e meno in fiducia come il Napoli, che comunque arriva da una trasferta europea che l’ha rilanciata molto. Però già l’anno scorso hanno dimostrato che possono andare a Napoli e riuscire a fare le partite. Le condizioni psicologiche del Milan non sono le migliori. E’ sempre bello, comunque, che dopo una partita così tu debba pensare ad una partita altrettanto importante, perché a Napoli è una gara molto importante”.