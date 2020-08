Milan, parla Costacurta

MILANO – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, si è così espresso a SkySport su Thiago Silva: “Era qualche anno che non vedevo così bene Thiago Silva. Con Marquinhos davanti ha capacità di organizzarsi sempre. Lo scorso anno è stato in difficoltà, ora invece è cresciuto e anche tutto il PSG è maturato”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live