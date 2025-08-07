Costacurta: “Allegri uno degli allenatori migliori al mondo”

L'ex giocatore rossonero Billy Costacurta ha parlato del mercato estivo rossonero e del Milan in generale. Le sue parole...

In esclusiva a La Repubblica ha parlato l’ex giocatore rossonero Alessandro Billy Costacurta il quale ha detto: “Milan? Max a volte è un po’ troppo prudente, ma è uno dei migliori allenatori al mondo, un vincente. Il Milan più che fare spettacolo deve trovare risultati, lui è la persona giusta. Con Tare sono già la coppia più solida della Serie A“.

Poi sul Como

“Voglio vedere se Fabregas saprà confermarsi. Cesc arriva da un grande campionato. E poi voglio vedere se l’Inter riuscirà a dimenticare la finale di Monaco, il campionato perso e l’addio di Inzaghi. Chivu non avrà un compito facile”.