Corvino su Camarda: “La qualità non ha età, crediamo in ciò che può darci”

Nel corso della conferenza di presentazione di Di Francesco, il dirigente del Lecce ha parlato dell'arrivo in prestito del giovane del Milan

Nella giornata di ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Lecce. In sala era presente anche Pantaleo Corvino, che ha parlato anche dell'arrivo di Francesco Camarda in prestito dal Milan.