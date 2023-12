Corriere della Sera: “Al Milan non resta che vincere”

Questo pomeriggio il Milan affronterà il Sassuolo per l’ultima partita dell’anno. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti

Oggi pomeriggio alle 18 il Milanscenderà in campo contro il Sassuolo per l’ultima gara dell’anno. I rossoneri devono necessariamente ottenere i tre punti per cercare un po’ di stabilità in campionato. L’edizione odierna del Corriere della Sera titola così: “Al Milan non resta che vincere”.

I Diavoli non hanno altre strade. I tre punti sono essenziali sia per la squadra che per il futuro di Pioli. Inoltre il Milan è stato agganciato dalla Fiorentina al terzo posto e pian piano arriva anche il Bologna.

Il titolo del Corriere continua così: “Pioli ci crede: ‘Io non ho paura’”. Ieri infatti in conferenza stampa il tecnico si è dimostrato impavidoe consapevole a cosa sta andando incontro. L’allenatore è sotto esame e sa di aver bisogno dei suoi uomini migliori per poter fare la differenza.

