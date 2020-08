Corriere dello Sport: tra Rebic e il Milan c’è di mezzo la Fiorentina

Milan, le ultime su Rebic

MILANO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri vogliono riscattare Ante Rebic. L’Eintracht dovrà riconoscere in caso di rivendita il 50% alla Fiorentina: il prezzo sale. Maldini e Massara puntano a uno scambio alla pari con André Silva: il Milan, infatti, non è disposto a inserire budget extra in questa trattativa. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live