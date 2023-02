La coreografia di stasera: una dichiarazione d’amore a 360°

In occasione del match di Champions i tifosi rossoneri hanno voluto creare qualcosa di unico e in grado di avvolgere tutto lo stadio. Tra le frasi: UNICO AMORE SEI; NON TI HO TRADITO e VIVO SOLO PER TE. Ogni settore si è reso protagonista di un’unica coreografia con diverse parti tutte esclusivamente su sfondo rossonero. Stadio quasi sold out e tanti volti noti stasera a San Siro.