Condò: “Italia? Gravina doveva bloccare Allegri. Vi dico perchè…”

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato Paolo Condò il quale ha detto: " Nazionale? È già una buona cosa che la nomina di Rino Gattuso non venga salutata da un coro entusiastico, com'era successo con Spalletti per la fresca impresa col Napoli e l'ansia di maledire Mancini, ma sia discussa e anche criticata: se l'unanimismo ci ha portati sull'orlo di un nuovo baratro, ben vengano i dubbi".

Ancora le sue parole

“Gattuso è un allenatore migliore di come lo descrive l’ormai soffocante retorica del ringhio e della maglia sudata, ma non è il meglio che c’era su piazza un mese fa, quando Gravina si sarebbe dovuto porre il problema di cosa fare in caso di flop in Norvegia. Lasciando stare Ancelotti, Gravina avrebbe potuto bloccare Allegri, la cui qualità di lettura delle partite, preziosissima in Nazionale, non teme rivali".