Milan: il report della seduta odierna in vista del Liverpool

Ecco il comunicato del Milan sulla seduta odierna a Milanello, la cinquina arbitrale in vista del match contro il Liverpool

Dopo le tre vittorie di fila in campionato, contro Sampdoria, Cagliari e Lazio, il Milan mercoledì sera tornerà in quello che, a detta di molti, è il suo ambiente naturale. Ovvero la Champions League.

Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi che hanno aspettato ben 7 anni per rivedere la formazione del Fondo Elliott tornare nella più importante competizione europea per club. Certo l'avversario non sarà delle più abbordabili visto che Stefano Pioli inizierà ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp.