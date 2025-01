Conceicao a SportMediaset: “Sono ambizioso, siamo qui per vincere”

Come sta e le sensazioni verso la partita: "Sono ancora raffreddato, ma non è questo che conta. La cosa importante è la partita, non abbiamo avuto molto tempo per prepararla, ma le finali si preparano anche con la testa. Abbiamo visto tanti video per prepararci ad affrontare l'Inter, che è una squadra esperta, ha lo stesso allenatore da tanto tempo e ha anche vinto. Sarà difficile, ma siamo qui per essere competitivi e per vincere".