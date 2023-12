Compagnoni: “Il Milan è un po’ pazzerello. Guirassy sembrava un pippone”

Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan a Sky Sport. Il giornalista e telecronista ha detto la sua in vista della sfida contro la Salernitana e ha commentato l'interesse dei rossoneri per Serhou Guirassy , attaccante dello Stoccarda .

Sul match di stasera : " Il Milan è il Milan. Un po' pazzerello , che alterna imprese a passaggi a vuoto. Se devi fare un pronostico sei sempre in difficoltà perché può andare bene o male. Qualcosina nella rosa manca ma io sento sempre troppe critiche nei confronti di Pioli ".

Su Guirassy : "Sugli attaccanti di stazza bisogna avere molta calma prima di giudicare. 5 anni fa in Serie B con il Colonia sembrava un pippone, ora invece è un grande attaccante ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.