Compagnoni: “Fofana sarebbe un ottimo colpo. Pavlovic mi piace molto…”

Intervenuto a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan e delle mosse dei rossoneri legati al calciomercato. I rossoneri hanno chiuso per Alvaro Morata, ma avrebbero in programma di regalare al proprio mister altri colpi. A partire dal centrocampo con Fofana e Samardzic, passando per la difesa con Pavlovic e Royal. Occhio però anche al vice Morata, con Abraham e Fullkrug in prima linea.