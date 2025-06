Milan, il Como spinge per Thiaw. Ma il difensore non è convinto

Il club lariano sta trattando anche con il Milan, per Alvaro Morata e per Malick Thiaw, ma il difensore non è convinto della destinazione

Lorenzo Focolari Redattore 29 giugno - 13:23

Il Como è letteralmente scatenato in questa fase del calciomercato. Il club lariano sta trattando anche con il Milan, per Alvaro Morata (per cui si sta lavorando alla risoluzione del prestito con il Galatasaray) e per Malick Thiaw.

La situazione del tedesco è quella su cui c'è maggiore incertezza al momento. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, il difensore sta ancora valutando la destinazione e al momento la trattativa resta difficile.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'operazione potrà andare in porto. Al momento però Thiaw non sembra convinto di trasferirsi alla corte di Cesc Fabregas. Il Milan spera che il giocatore cambi idea, vista l'offerta da 25 milioni di euro.