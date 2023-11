Milan-Udinese 0-1: poche idee e pure confuse, passano i bianconeri

Il Milan prende subito in mano il pallino del gioco. La squadra di Pioli dopo poco più di un minuto crea subito i presupposti per un'occasione, con un lancio profondo che pesca Reijnders lanciato a rete, ma l'olandese è messo fuori causa da una spintarella non giudicata fallosa. L'Udinese però è nel match e al 9' ha una grande occasione: gran discesa di Zemura che mette in mezzo, l'errore di Florenzi favorisce Pereyra che da buona posizione grazia il Milan. I bianconeri prendono coraggio e mettono in difficoltà i rossoneri in mezzo al campo. Al 25' i rossoneri si rendono pericolosi con un tiro dal limite di Calabria, respinto da Silvestri. La manovra del Diavolo però spesso è viziata da errori tecnici banali. I rossoneri ci riprovano con un altro tiro dalla distanza di Musah, respinto con sicurezza dal portiere bianconero. Al 38' occasione per Florenzi, che si inserisce imbeccato bene da Leao, stoppa in area ma poi perde l'equilibrio davanti a Silvestri. Il primo tempo si conclude con un'Udinese convincente e i rossoneri fischiati dopo il duplice fischio.

SECONDO TEMPO:

Per la ripresa Pioli cambia qualcosa: dentro Adli e Okafor e fuori Krunic e Jovic. La prima occasione però è degli ospiti: sull'angolo di Samardzic si avventa Kabasele, che mette alto davanti a Maignan. Subito dopo l'occasione è per il Milan, con Adli che lancia Reijnders che prova lo scavino ma non centra la porta. Ma i bianconeri si rendono ancora pericolosi, anche con le iniziative sulle corsie esterne. L'ingresso di Adli sembra dare subito i suoi frutti con i suoi cambi di gioco. Al 59' Sacchi fischia rigore per i friulani: Ebosele si mette in proprio ed entra in area, finendo a terra dopo un contrasto con Adli. Dal dischetto va Pereyra: Maignan spiazzato e 1-0 per l'Udinese. Le folate più pericolose dei rossoneri rimangono affidate a Leao. Al 67' fuori Reijnders e dentro il rientrante Loftus-Cheek. Al 70' Maignan evita il raddoppio sul colpo di testa di Success. Al 78' ci riprova Leao che entra in area e tenta la conclusione, respinta dalla difesa. All'81' Pioli si gioca la carta Romero, togliendo Musah e passando al 4-2-3-1. L'Udinese però continua a creare possibili pericoli. Alla soglia del 90' miracolo di Silvestri: cross di Leao, gran colpo di testa di Giroud e parata decisiva del portiere. Poco dopo ci prova Florenzi con un tiro deviato che sfiora il palo. Al 92' Okafor ha una buonissima occasione in area ma non trova il tempo per calciare. Ancora Silvestri protagonista due minuti dopo, con il tiro di Florenzi respinto in angolo. Al 96' ci prova Leao da fuori: tiro potente che non esce di molto. L'Udinese sbanca San Siro con una prestazione solida. Il Milan invece esce tra i fischi dopo una partita in cui non ha saputo organizzare una manovra credibile e ha lasciato troppi spazi agli avversari.