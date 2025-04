Come arrivano le nerazzurre al derby di campionato

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il Milan affronta l'Inter nella 8ª giornata della Poule Scudetto di Serie A 2024/2025. La partita è iniziata alle ore 16.00 al PUMA House of Football. La squadra allenata da Coach Bakker è pronta a sfidare le nerazzurre guidate da Coach Piovani in una stracittadina che promette emozioni. Il campionato volge al termine, e se per le rossonere il campionato ha ancora poco da dire, un Derby resta sempre un Derby. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview”.

Come arriva l'Inter

“L'Inter arriva a questo Derby già con la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, dopo aver vinto le ultime due partite di questa Poule Scudetto contro la Juventus, fresca campione d'Italia, e lo scontro diretto con la Roma. Le nerazzurre, in un buon momento di forma, vogliono adesso consolidare la seconda piazza in campionato. Tuttavia, le ragazze di Piovani stanno faticando a trovare continuità in trasferta, non riuscendo a vincere nelle ultime quattro partite lontano da casa”. Intanto proprio Jovic è stato eletto MVP della partita