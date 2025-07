Colpo in prospettiva per il Milan, preso un classe 2009

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del prossimo allenatore rossonero in vista di questa stagione che vedrà il diavolo impegnato su un unico fronte con impegni ben dilatati.

Colpo in prospettiva per il Milan in vista della stagione 25/26

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe prossimo alla firma un classe 2009. si tratta di Dino Kurbegovic, che arriva a titolo definivo dal Wolfsberger Athletiksport-Club, società austriaca. Il calciatore si aggregherà alla formazione Primavera in vista della prossima stagione ormai alle porte.