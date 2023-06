Il Lecce riscatterà Colombo: ecco l’annuncio del presidente pugliese

Il Lecce dunque vuole riscattare il giovane attaccante, che quest'hanno ha fatto molto bene alla corte di Marci Baroni. Il calciatore ha messo a segno 5 gol e 2 assist in 27 apparizioni stagionali. Come annunciato da Damiani, i rossoneri potranno esercitare il contro-riscatto per Colombo, ma bisognerà vedere come vorrà intervenire la nuova dirigenza meneghina su questo tipo di operazione.