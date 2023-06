Milan, sfumato N’Dicka! Il difensore è arrivato a Roma per le visite

Il Milan aveva provato il blitz per superare il club giallorosso, ma il difensore ha tenuto fede all'accordo che aveva trovato in precedenza

Ormai il nuovo team a capo dell'area tecnica è in piena operatività. Il mercato del Milan quindi sta prendendo forma e sono diversi i giocatori nel mirino del club rossonero . Tra questi però c'è anche qualche obiettivo sfumato . E' il caso di Evan N'Dicka .

Il difensore, che ha lasciato l'Eintracht Francoforte a parametro zero, ha scelto la Roma. Il club giallorosso si era mosso con grande anticipo sul centrale, con cui aveva un accordo da tempo. Il Milan nei giorni scorsi aveva provato un blitz per superare l'offerta, ma non è servito.