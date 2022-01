Codacons: “Errore di Serra chiaro, chiederemo alla FIGC di far rigiocare la partita!”

Il Codacons ha avanzato alla FIGC una richiesta di poter rigiocare il match tra Milan e Spezia: il motivo.

Nonostante le regole parlino chiaro, il Codacons non ci sta. Quello di ieri dell'arbitro Serra non è un errore tecnico, bensì un'interpretazione di un'azione di gioco. Di conseguenza non ci sarebbero i margini per rigiocare la partita tra Milan e Spezia che ieri è finita 2-1 per i liguri. Il Codacons ci prova ugualmente indirizzando una richiesta alla FIGC.

Le parole del presidente del Codacons

Il presidente del Codacons Marco Donzelli ha detto: “Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso ma commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri. Ma purtroppo quell’errore ha finito con il condizionare enormemente la partita. Chiederemo formalmente alla Figc la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici”. Queste le parole del presidente del Codacons Marco Donzelli.

Anche l'ex arbitro Gavillucci si è espresso sulla situazione

“Non riesco proprio a capire perché con Serra stanno alzando questo polverone, è successo altre volte, per esempio con Orsato in Juventus-Roma: e Orsato è uno dei migliori arbitri del mondo. Un arbitro non va giudicato per il singolo errore ma sull’intera stagione: la sospensione non aiuta nessuno. I due episodi sono chiaramente differenti, però è un errore che può capitare e capita. La mia impressione, che ho anche letto sul suo volto, è che lui abbia sentito la pressione: arbitrare a San Siro, con pochissime gare in Serie A, e con una squadra che si gioca lo scudetto. Poi dopo il primo errore la pressione è aumentata. Non è su un singolo episodio che si può giudicare se un arbitro sia o no ‘da Serie A’”. Queste le parole dell'ex arbitro Gavillucci.