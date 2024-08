Chukwueze chiosa su Camarda: “Diventerà uno dei migliori al mondo”

Il giocatore del Milan Samuel Chukwueze ha parlato del suo presente in rossonero. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Samuel Chukwueze che ha detto: "Morata? Forte. Attacca lo spazio, fa assist, lavora duro e conosce la A più di me. Per noi esterni, è perfetto”.