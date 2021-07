Chiellini: “Io e Lukaku dormiremo bene stanotte. Sono a disposizione”

Ecco le parole di Giorgio Chiellini in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Belgio

Redazione Il Milanista

La Nazionale Azzurra domani sera scenderà in campo per affrontare il Belgio di Martinez, nei quarti di finale di Euro 2020. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico dell'Italia Roberto Mancini (clicca qui per leggere sue parole). Insieme a lui c'era il Capitano Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole:

Sull'Allianz -"Stadio bellissimo anche se c'è da acclimatarsi. C'è da star pronti per un grande evento, siamo contenti di allenarci qui. Poi ci sarà un giorno per arrivare bene e sarà una grande gara".

Sulle condizioni - "Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku".

Sul ruolo di capitano - "Il capitano è pompiere, sdrammatizza. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pre-gara, non c'è bisogno di aumentare la fibrillazione. L'adrenalina viene da sola".

Sulla partita - "C'è voglia di far bene, di arrivare al risultato finale. Siamo fieri di essere italiani come loro saranno fieri di essere belgi. Ognuno cercherà di portare la sua Nazionale più in alto possibile, siamo però due squadre di livello internazionale e si deciderà sui dettagli. Si è visto in questi ottavi come questi possano decidere un'intera manifestazione".

Sulla sfida a Lukaku - "Da parte di tutti noi c'è grande rispetto per Lukaku, per la sua straordinaria stagione all'Inter. Limitare il Belgio a Lukaku è offensivo per i suoi compagni, sono davvero tutti dei grandissimi giocatori. La prepareremo come abbiamo sempre fatto. Dormiremo bene entrambi stanotte, sia io che Romelu".

Sul suo essere senza contratto come Messi - "Io svincolato come lui? In comune abbiamo anche l'essere mancini! Sono dinamiche di un'annata strana. Non ci penso, sono tranquillo. Non ci penso, penso Messi ancora più di me".