Milan, 10 anni fa la sfida col Celtic che vide protagonista Balotelli

In attesa della trasferta di domani contro il Newcastle in Champions, ricordiamo la sfida in Scozia con la grande serata dell'ex rossonero

Domani il Milansfiderà il Newcastlenell'ultimo match del girone di Champions. Nell'attesa, il sito ufficiale del club ha ricordato una trasferta in Scozia con protagonista Balotelli. Il focus: "Oggi in Inghilterra, ieri in Scozia. 2013 e 2023, dieci anni dopo i rossoneri tornano nel Regno Unito per giocarsi in trasferta il passaggio agli Ottavi di finale di Champions League. Dall'atmosfera incandescente del Celtic Park a quella altrettanto rovente che attende il Milan al St. James's Park di Newcastle. Il 26 novembre 2013, la formazione di Allegri si impose con un netto 3-0, chiuso dal bel sigillo di Super Mario Balotelli e determinante per avvicinarsi all'obiettivo. Riassaporiamo le emozioni di quella sfida viaggiando indietro nel tempo con il nostro Time Machine.

La stagione 2013/14 è la prima "completa" per Mario Balotelli in rossonero, dopo l'approdo dal Manchester City a fine gennaio del primo anno. Il feeling è immediato: le sue 12 reti in 13 presenze nella metà conclusiva della Serie A 2012/13 contribuiscono alla qualificazione dei rossoneri alla successiva Champions League. Superati i preliminari contro il PSV Eindhoven, grazie anche al timbro del numero 45 nel 3-0 della gara di ritorno, l'urna di Monaco consegna al Milan - nel Gruppo H - Barcellona, Ajax e Celtic.

I minuti finali sono determinanti nelle prime due uscite, prima per i gol del 2-0 casalingo sugli scozzesi (autogol e Muntari) e poi per il pari in pieno recupero ad Amsterdam (1-1), firmato dal glaciale Balotelli su rigore. Il doppio confronto con il Barcellona, invece, porta un punto ai rossoneri, conquistato grazie all'1-1 di San Siro. Dopo il quarto turno, la classifica del raggruppamento recita così: Barcellona 10, Milan 5, Ajax 4 e Celtic 3. Celtic-Milan, 5ª giornata, vale dunque una buona fetta di qualificazione.

Tante assenze nel Milan che si presenta al Celtic Park, Allegri affida a Kaká e Balotelli il compito di inventare e trascinare i compagni. È proprio Mario a creare il primo pericolo del match con un sinistro velenoso che sfiora il palo, poi il Milan la sblocca con un corner di Birsa e il colpo di testa preciso di Kaká, lasciato libero di colpire a centro area al 13'. Il fantasista brasiliano si esalta ancora: prima parte in slalom e allarga per Balotelli che sceglie la potenza e scheggia la traversa, pochi minuti dopo si mette in proprio e spaventa Forster con un destro a giro dalla distanza.

Il Celtic è in partita ma il meritato raddoppio rossonero arriva ad inizio ripresa e porta la firma di Zapata, puntuale a convertire in rete da due passi un tiro-cross di Nocerino (49'). Ci pensa Super Mario a sferrare il colpo da ko. 60 minuti sul cronometro, Balotelli raccoglie un lancio dalle retrovie di Montolivo, resiste di forza e scarica un destro chirurgico all'angolino. Il 3-0 chiude i giochi. Da Amsterdam non giungono notizie positive per via del 2-1 dell'Ajax sul Barcellona, ma a San Siro lo 0-0 contro gli olandesi nell'ultima giornata significherà Ottavi di finale". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.