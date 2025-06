Ceccarini: “Allegri ottimo per la prossima stagione, ecco il perchè…”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Niccolò Ceccarini che ha detto: " Allegri? Decisamente è stata la scelta migliore possibile per il Milan in questo momento storico e io credo che la sua presenza darà una marcia in più alla società che è stata molto brava a convincerlo. Ottimo anche il contributo che ha dato Tare che secondo me ha fatto una scelta giusta perché Allegri è un allenatore vincente”.

Ancora le sue parole

“Un allenatore che a mio avviso riporterà in breve tempo il Milan nel posto giusto dove deve stare, dove naturalmente indica anche la sua storia. Poi non so se riuscirà a ritornare a lottare per lo scudetto in tempi più o meno brevi, però miglior scelta davvero non poteva esserci. Perché Allegri è un grande allenatore e il fatto che sia già stato anche in rossonero sicuramente gli darà una possibilità in più. Conosce l'ambiente e ha tantissima voglia di dimostrare che è ancora un tecnico di altissimo livello".