Ceccarini: “Milan valuta anche Isaksen come alternativa a Chukwueze”

Il Milan continua a lavorare sul mercato, nonostante l’arrivo di quattro giocatori. Il club di via Aldo Rossi è consapevole di dover intervenire ancora per rafforzare la rosa attuale e renderla ancora più competitiva. Proprio della campagna acquisti rossonera ha parlato Niccolò Ceccarini , direttore di TMW .

Sugli altri obiettivi di mercato: “È chiaro che in parte il mercato del Milan passa anche dalla possibilità di poter tesserare a oggi solo un altro giocatore con lo status da extracomunitario dopo l’arrivo di Loftus-Check. Se la scelta dovesse ricadere su Isaksen a quel punto i rossoneri potrebbero decidere di accelerare su Taremi del Porto. Per il ruolo di centravanti resta sempre da tenere presente anche l’ipotesi Morata". In tutto questo, grandissima attenzione. Carlo Pellegatti sgancia il siluro in esclusiva su De Ketelaere: "Pare che…" <<<