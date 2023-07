Abbonamenti Milan, ancora aperta la possibilità di abbonarsi a “Club 1899”

La nuova stagione del Milan è iniziata ufficialmente in questi giorni, con i rossoneri che si sono ritrovati al centro sportivo per effettuare i primi allenamenti. Intorno ai ragazzi di mister Pioli c’è grande entusiasmo , testimoniato dai molti tifosi presenti a Milanello in queste prime sedute.

Tuttavia l’entusiasmo dei supporter rossoneri non si percepisce soltanto dal vivo, ma è tangibile anche nella campagna abbonamenti. In soli sei giorni sono già 4500 le registrazioni alla Waiting List per potersi abbonare alla stagione 2024/25. È stato superato anche il dato dello scorso anno, quando le adesioni raccolte in 25 giorni furono circa 3400.