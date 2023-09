Castillejo: “Il mio Milan non era come quello di adesso, lo Scudetto…”

Ancora le sue parole

“Io sono arrivato in un periodo in cui non c’era il Milan di adesso, ci sono stati dei cambi di allenatori, l’arrivo di Ibra, poi ho vissuto la vittoria dello Scudetto e vincere lo Scudetto al Milan in un club che da tanti anni non faceva bene, non è facile vincere. Inizialmente nessuno pensava si potesse vincere lo Scudetto. Per me è stato un anno particolare, non ho giocato tanto, ma in un paio di partite ho dato il mio contributo per la vittoria finale ed è stato bello”.