Cassano: “Se fossi il Milan, andrei su Vlahovic. Con 50-60 milioni…”

L'ex attaccante del Milan, ai microfoni della Bobo Tv, ha parlato del centravanti della Juventus in ottica rossonera per il calciomercato

In questo finale di stagione il Milansi giocherà molto. La squadra rossonera, nel mese di maggio, avrà una serie di appuntamenti importanti. Da una parte, c'è la lotta per i posti Champions in campionato, che si fa sempre più intricata. Dall'altra c'è la doppia sfida contro l'Inter in semifinale di Champions League.

La concentrazione su questi obiettivi è ovviamente massima. A livello dirigenziale, però, c'è da pensare anche alla prossima stagione. In casa Milan infatti c'è un interrogativo su come muoversi in attacco. Giroud ha rinnovato per un altro anno, ma a settembre compirà 37 anni. Ibrahimovic continua ad avere problemi fisici, mentre Origi quest'anno ha deluso. Per questo Maldini e Massara andranno alla ricerca di un nome in quel ruolo.

Secondo Antonio Cassano, il profilo giusto sarebbe Dusan Vlahovic. Alla Bobo Tv, l'ex attaccante rossonero ha dichiarato: "Se fossi nel Milan io andrei su Vlahovic. Per 50-60 milioni, con i soldi della Champions League, andrei su di lui. Se la Juve non manderà via l’allenatore, andrà via Vlahovic. Solo uno dei due rimarrà. Il Milan deve fare un sacrificio molto importante, Pioli si merita un capocannoniere. Penso che con 50 o 60 Vlahovic si può e si deve farlo. Vlahovic conosce il campionato, è giovane, puoi averlo per 10 anni".