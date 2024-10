Casini: “Il format a quattro per la Supercoppa italiana non è scolpito…”

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Il format a quattro per la Supercoppa italiana non è scolpito nella pietra, viene deciso di anno in anno e volta per volta". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini a radio anch'io lo sport. "Il pro del format a quattro è sia economico che una opportunità di promozione e di farsi vedere all'estero da parte delle squadre.