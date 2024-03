Caressa: “Il Milan è una squadra divertente, fa un sacco di gol”

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma ' Sky Calcio Club ', Fabio Caressa ha parlato di Milan etichettandola come una delle squadre che più lo fanno divertire in Serie A . Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan quando va a giocare a Verona si parla sempre della 'Fatal Verona', oggi invece ha vinto, è a 62 punti e si è portata a 3 punti di vantaggio dalla Juventus. Devo dire la verità, io anche oggi vedevo la partita, ogni tanto in Serie A mi capita di vedere delle partite e dire 'Vabbè lo devo fare perché è il mio lavoro' e mi annoio tantissimo, ma col Milan non succede mai. Con i rossoneri mi diverto. Oggi il secondo tempo Pioli voleva controllare un po' la partita. Niente, loro prendevano, andavano, Leao in contropiede, poi Chukwueze. Poi prendevano contropiede dall'altra parte. Il Milan è una squadra divertente. A me diverte, fa un sacco di gol. Ma sbaglio io?"