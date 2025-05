Capello: “Tare vero uomo di calcio, con Allegri non ha sbagliato”

Il Milan ha scelto Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore: questa è l'opinione dell'ex tecnico rossonero

Il nuovo Milan comincia a prendere forma. Dopo l'insediamento di Igli Tare come direttore sportivo, il Diavolo ha scelto di puntare su Massimiliano Allegri in panchina. A proposito di questa accoppiata, Fabio Capello si è espresso sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Le parole dell'ex tecnico rossonero

"Tare un vero uomo di calcio. In una lunga chiacchierata mi spiegò qual è il suo metodo per la ricerca dei giocatori e la scelta degli allenatori. Ecco perché quando il Milan lo ha ufficializzato ero fiducioso che si sarebbe presentato con un tecnico importante. Con Allegri non ha sbagliato di certo. Sono convinto che Tare sia stato decisivo nella decisione di puntare con decisione su Max, un allenatore di esperienza e personalità. Con Allegri in panchina mi aspetto di non vedere i capricci dell'ultima stagione". Intanto ecco 5 colpi per Allegri: c'è un nome folle...