Capello: “Pavlovic non mi ha impressionato all’Europeo, ma…”

Il Milan si sta muovendo su diversi fronti del calciomercato, per dare a Paulo Fonseca i rinforzi per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere Strahinja Pavlovic del Salisburgo, con cui c'è già un accordo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha dato il suo parere sul centrale di difesa e sul suo rendimento all'Europeo.