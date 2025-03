Capello: “Milan, tanta confusione: persino i tifosi non sanno chi incolpare”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Fabio Capello che ha detto: "Penso al Milan, dove tutto mi sembra complicato: la catena di comando, esattamente, qual è? Se l’allenatore scelto a inizio stagione finisce per non convincere, se le strategie di mercato non hanno funzionato, dovrebbe essere possibile individuare una figura dirigenziale che quei giocatori e quell’allenatore li ha scelti, invece in casa rossonera non è ancora chiaro chi fa cosa”.