Capello: “Un grande problema del calcio in Italia è la velocità”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Fabio Capello che ha detto: "Con i tedeschi era una questione di centimetri, certo, ma la statura non è l'unico fattore che incide. È anche e soprattutto questione di atteggiamento, di come si marca. Ecco, l'Italia soffre e bisogna lavorarci: abbiamo difensori bravissimi con la palla tra i piedi, penso a Bastoni, Di Lorenzo e Calafiori, però nell'uomo contro uomo non è la stessa cosa. Manca quello che è Acerbi con l'Inter, per capirci".