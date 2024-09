Capello: “Come si vince senza un nove? Con il gioco…”

Vincere senza un vero e proprio bomber di razza davanti? Chiedetelo a Fabio Capello, che fu capace di vincere la Champions con il solo Massaro davanti. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Come si vince senza 9? Con il gioco. Se il centravanti non segna molto è importante che partecipa alla manovra, che vada incontro all’azione per creare spazi per i compagni. In questo caso, se hai degli esterni offensivi che gli stanno vicini e hanno il gol facile o dei centristi capaci di inserirsi, si può ovviare all’assenza di un bomber”.