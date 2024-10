Capello: “Leao fuori? Se Fonseca ritiene sia un bene”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così la possibile esclusione di Rafael Leao dalla formazione iniziale del Milan contro l'Udinese: "Se Fonseca ritiene sia un bene per il Milan, è giusto che prenda anche decisioni forti come tenere fuori uno dei giocatori più importanti della squadra. Non so se lo faccia per motivi comportamentali, se non abbia digerito certe frasi di Leao in nazionale o semplicemente per ragioni tecnico-tattiche o turnover, ma è comunque legittimo. Anzi, io credo che Paulo meriti a priori un bravo per il coraggio.