Capello: “Leao decisivo per il Milan, come Osimhen per il Napoli”

Ormai ci siamo. Da oggi inizia il programma dei quarti di finale delle coppe europee. E saranno diverse le squadre italiane impegnate. Si parte con la Champions, dove stasera ci sarà la sfida tra Benfica e Inter, mentre domani il Milanospiterà il Napoli. Di questo ha parlato Fabio Capello, intervistato da Il Messaggero: "Sono curioso di vedere l’Inter, perché è data per spacciata, ma ha le qualità per sorprendere. Milan-Napoli? Dipenderà dalla presenza di Osimhen. Così come il Milan dipende da Leao. Sono giocatori decisivi. Con Osimhen il Napoli ha un 5% in più per passare".