Capello: “Grandi complimenti a Fonseca, confermerei Morata-Abraham”

Le scelte di Fonseca: "Si merita grandi complimenti. Abraham e Morata mi sono piaciuti molto. Non sono centravanti d'area, ma sanno cosa vuol dire muoversi per la squadra, aiutare, aprire spazi, pressare, fare quella corsa in più. La vittoria del Milan è cominciata dal loro spirito di sacrificio. Per come la vedo io, confermerei Abraham e Morata in coppia tutta la vita anche in futuro".