Capello: “Allegri dovrà sistemare tante cose, ma non giocherà le coppe”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Fabio Capello il quale ha detto: " Milan? La prossima stagione ci sarà un tour de force, ma con un vantaggio i rossoneri non avranno le coppe, mentre le dirette rivali proprio in quel periodo saranno impegnate spesso e volentieri in Europa".

Ancora le sue parole

“Allegri dovrà fare un grande lavoro, il Milan ha chiuso all’8o posto, quindi le cose da sistemare sono parecchie. Scudetto? Io credo che l’unico problema per il campionato del Napoli possa essere riuscire a mantenersi sempre al top tornando a giocare in Europa. Le aspettative in Champions devono essere alte e non sarà facile per Conte ripetersi alla grande su più fronti".