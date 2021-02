Cantamessa: “Non esiste nessuna accusa di razzismo ai danni di Ibra. Finirà con un nulla di fatto”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato del Milan Leandro Cantamessa. Il legale, sentito durante il programma “Punto Nuovo Sport Show“, ha parlato dello scontro del derby di Coppa Italia che ha visto come protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Ecco le sue parole: “Il procedimento contro Ibrahimovic? Finirà con un nulla di fatto. Ibrahimovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante. Me lo ricordo bene quando andò via dal Milan, insieme a Thiago Silva, e non voleva proprio andare, molto dispiaciuto. Aveva un legame emotivo con la città ed il Milan nel suo destino. Nel 2006 lo prese l’Inter, ma doveva già approdare in rossonero, purtroppo ci fu la questione calcioscommesse e la partecipazione UEFA per cui la trattativa saltò. Berlusconi? E’ una persona molto carina, ma aveva un disegno del tutto sbagliato rispetto a quel che è“.

SULL’ACCUSA DI RAZZISMO – “Accusa di razzismo ai danni di Ibra? Non esiste. È assurdo, grottesco, pensare ciò di uno che è vissuto in una sorta di ghetto”.

LA DISCUSSIONE CON LUKAKU – “Non conosco Romelu, ma Chicco Capellini, mio allievo ed avvocato dell’Inter, mi ha sempre detto che è una persona molto intelligente. Non lo troverò contro in questo giudizio, Lukaku dovrebbe astrattamente rispondere di certe frasi ed Ibrahimovic non ho capito di cosa“.

SUI RITI VOODOO – “Il presidente dell’Everton, per giustificare vicende sue con Lukaku, tirò fuori questa storia“.

DONKEY O MONKEY ? – “Gli ha detto ‘donkey’, letteralmente “asino”. in ambito sportivo vuol dire scarso”.

LE FAMOSE 50 STERLINE – “La vicenda delle 50 sterline? Non c’ero, ma l’ho letto sui giornali, non ho mai chiesto ad Ibra. Sono scherzacci da scolaresca o spogliatoio. È difficile che se lo dicano un commercialista ed un avvocato, ma tra due che hanno condiviso uno spogliatoio ci sta”.

INDAGINE – “Indagine? Se si guarda l’evento e non l’eco dell’evento, sarebbe un nulla di fatto. Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Milan ha dimostrato di poter fare bene senza Ibrahimovic, l’Inter non può far a meno di Lukaku”.