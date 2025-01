Milan, cambio di programma: squadra in campo anche stamattina

Cambio di programma nella vigilia della partita di Supercoppa con la Juventus: l'allenatore del Milan ha optato per fare una doppia seduta

Domani, alle 20 (ora italiana) a Riyad, il Milan affronterà la Juventus nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Intanto, in questa giornata di vigilia c'è un cambio di programma. Come riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, la squadra è scesa in campo anche questa mattina.