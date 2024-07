Camarda: “Quando mi ha chiamato mister Corradi ero felice…”

Camarda la prossima stagione giocherà con il Milan Futuro. Il giovanissimo centravanti si sta mettendo in luce all'Europeo Under 19

Francesco Camarda la prossima stagione giocherà con il Milan Futuro in Serie C. Il giovanissimo centravanti si sta mettendo in luce all'Europeo Under 19, dove con l'Italia dovrà giocare una semifinale guadagnata grazie a una sua doppietta.