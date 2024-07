La Gazzetta: “Camarda negli USA da Fonseca. E Saelemaekers resta”

Prosegue la tournée estiva dei rossoneri, ma ci sono dei giocatori che faranno rientro in Italia, come Lorenzo Colombo e Daniel Maldini

Prosegue la tournée estiva dei rossoneri, ma ci sono dei giocatori che faranno rientro in Italia, come Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Il primo volerà in prestito ad Empoli, mentre il secondo abbraccerà a titolo definitivo il Monza.