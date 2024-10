Calhanoglu sicuro: “Oggi l’Inter tra le cinque squadre più forti al mondo”

Le parole di Hakan Calhanoglu sull'Inter: "Abbiamo dimostrato di essere giocatori importanti in un club molto importante, che continua a essere al top d'Europa. Di più, secondo me oggi l’Inter è tra le prime cinque squadre più forti del mondo, di questo ne sono sufficientemente sicuro. L'Inter è un club che da sempre ha avuto ampio respiro internazionale ma adesso siamo davvero tra le migliori squadre in assoluto secondo me"