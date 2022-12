Calhanoglu: “Rispetto il Milan e ho fatto i complimenti per lo Scudetto vinto”

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato il giocatore dell'Inter Hakan Calhanoglu il quale sul suo rapporto con gli ex compagni al Milan dice: " Rispetto il Milan, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all’ Inter ". Queste le parole in esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato il giocatore dell'Inter Hakan Calhanoglu.

Del Milan ha parlato anche un giocatore dell'Empoli

Il terzino dell'Empoli Fabiano Parisi ha parlato invece in merito al suo futuro e a chi si ispira. In esclusiva alla Gazzetta dello Sport si è espresso dicendo: "Theo Hernandez è un modello, anche se non ne ho uno in particolare. Studio tutti, anche quelli del passato coi video, come Roberto Carlos. Mi piace Jordi Alba". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport del terzino dell'Empoli Fabiano Parisi il quale si è espresso in merito al suo futuro e a chi si ispira. <<<I rossoneri si stanno preparando ad un tour de force mai visto: udite udite 13 partite in 53 giorni per gli uomini di Stefano Pioli!>>>