Calamai: “Morata non è il profilo giusto per il Milan. Io punterei su…”

Luca Calamai ha commentato il mercato del Milan e le possibili mosse che verranno effettuate nei prossimi giorni

Redazione Il Milanista

Il Milansta lavorando duramente in queste ultime settimane per trovare i giusti rinforzi da donare a mister Pioli per la prossima stagione. La società deve necessariamente migliorare la rosa attuale per renderla ancora più competitiva. Proprio del mercato rossonero ha parlato Luca Calamai ai microfoni di TMW.

Sull’interesse per Morata: “Lo confesso, sono contrario ai ritorni. Morata non mi aveva fatto innamorare ai tempi della Juve e non credo che sia la figura giusta per il Milan. Prima di puntare sullo spagnolo potrebbe valere investire 20 milioni su Dia della Salernitana, una delle grandi rivelazioni del campionato. La coppia Leao-Dia potrebbe spaccare. Parlano la stessa lingua calcistica. Se hanno campo sono micidiali”.

Invece giorni fa aveva commentato l’esonero di Maldini, sempre su TMW: "È vero, il Milan ha voltato pagina dopo aver liquidato Paolo Maldini e Massara. Si dice che la prima campagna acquisti post-rivoluzione avrà come stella cometa “l’algoritmo”. Un metodo scientifico per scegliere i giocatori. L’idea mi spaventa. I numeri, anche i più raffinati, non sanno raccontare il carattere di un giocatore, come vive fuori dal campo, quanto sia capace di reggere la pressione di una maglia. Qualche club che ha imboccato questa strada è finito male. Molto male".