Bucciantini: “Modric residuo di un campione, darebbe ordine…”

Il Milan ha deciso di puntare su un rinforzo a zero che porti classe, leadership ed esperienza: Luka Modric. Ecco l'opinione del giornalista

In questo inizio di calciomercatoil Milanha deciso di puntare su un rinforzo a zero che porti classe, leadership ed esperienza: Luka Modric. Il croato, classe 1985, è pronto a firmare un contratto annuale con i rossoneri, con il semaforo verde atteso nelle prossime ore. Intervenuto a Calciomercato L'Originale, in onda su Sky Sport, Marco Bucciantini ha detto la sua sul probabile arrivo dell'ex Real Madrid a Milanello.