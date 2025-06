Brignoli: “Allegri è bravo a lasciarti libero, lui scelta giusta per chiunque”

Del sempre più probabile passaggio in rossonero di Samuele Ricci ne ha parlato il suo ex compagno Alberto Brignoli...

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il portiere Alberto Brignoli il quale ha detto: "Allegri sarebbe la scelta giusta per chiunque. Allenatore forte con le due idee di calcio. Che dà un'identità alla squadra. Poi può piacere o meno, ma la verità è che i giocatori con lui sanno cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso”.