Branca lancia l’allarme: “I mister delle giovanili devono essere pagati di più”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Branca che ha detto: “Se si vuole che gli allenatori dei settori giovanili sentano come missione il crescere non tatticamente ma tecnicamente talenti, non devono essere sottopagati. Altrimenti pensano solo a vincere campionati, per sperare in una chiamata fra i professionisti, invece che a formare”.