Brambati shock: “Kessie del Milan è positivo al coronavirus”

Serie A, due nuovi positivi?

MILANO – Massimo Brambati, ex calciatore tra le altre di Torino e Bari, si è così espresso, come riportato da Le bombe di Vlad, su due possibili nuovi positivi al coronavirus in Serie A: “C’è un giocatore del Milan che è positivo al Coronavirus ed uno della Lazio positivo. Vale a dire Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia ma non è vero, è positivo al Coronavirus, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Quello del Milan è Kessie, e siccome ha viaggiato con Gervinho di fianco tornando dall’Africa, hanno messo in quarantena anche Gervinho”.

Dal Milan, al momento, non è pervenuta alcuna notizia, né di rettifica né di conferma. Per quanto riguarda il portiere albanese della Lazio, invece, è arrivata subito la smentita seccata del fratello, con una storia su Instagram alquanto eloquente:

