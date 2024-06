Braida: “Fonseca? Il tempo dirà se è la scelta giusta o sbagliata”

Le parole dell'ex dirigente rossonero

"Fonseca al Milan? Il tempo dirà se è una scelta giusta o sbagliata. A priori però non possiamo negargli la possibilità. Succede che un tecnico arrivi senza i favori della piazza ma poi con il lavoro riesca a rovesciare tutto. Non è uno sprovveduto, ha fatto bene in Portogallo e in Francia quindi merita rispetto".